Приём заявок в Лабораторию молодёжных гастро-стартапов продолжается до 15 марта

Приём заявок в Лабораторию молодёжных гастро-стартапов продолжается до 15 марта

Приём заявок в Лабораторию молодёжных стартапов дальневосточной кухни Pacific Russia Food Lab (12+) продолжается до 15 марта.

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