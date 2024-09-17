В WSJ узнали приблизительное число потерь ВСУ за весь период спецоперации

По данным США, у Украины 80 тысяч ликвидированных и 400 тысяч раненых боевиковГазета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западные разведслужбы пишет, что Украина за весь период действия специальной операции потеряла почти 500 000 человек.
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