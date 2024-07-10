ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как справиться с неадекватным отцом алкоголиком?

Как справиться с неадекватным отцом алкоголиком?

Мне 14 лет и я уже не знаю что делать. Мой отец уже долгие годы страдает алкоголизмом. Его всё устраивает, а нас с мамой очень напрягает.

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Комментарии
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F I
работающий  ни чего несоображающий алкаш  содержащий детей ,это как ?
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15 час.
Майя Maja
Вот я тоже подумала, а как он на работу вообще ходит и кто такой лояльный работодатель, который каждый день его с абре на работе наблюдает?)) Вообщем мутная семейка какая-то.))
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15 час.
А
Александр24
А батя, видать, неплохой специалист, раз на работе держат. Да и столько пропивать, да ещё и семью содержать - это тоже надо суметь.
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15 час.

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