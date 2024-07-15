Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе на летних Олимпийских играх

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа На летних Олимпийских играх в столице Франции выступят в нейтральном статусе российские спортсмены, в том числе и представительница Петербурга Анжела Бладцева, которая поборется за медали в прыжках на батуте.