Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе на летних Олимпийских играх

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа На летних Олимпийских играх в столице Франции выступят в нейтральном статусе российские спортсмены, в том числе и представительница Петербурга Анжела Бладцева, которая поборется за медали в прыжках на батуте.
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