Элитную 59-ю бригаду боевиков истребляют в Донбассе: Карта специальной военной операции на Украине на 19 июля 2024 года Юлия СоколоваВ 59-й отдельной мотопехотной бригаде Вооружённых сил Украины, дислоцированной в районе Красногоровки (ДНР), назревает бунт.
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