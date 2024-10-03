В Тамбове отремонтируют участок улицы Мичуринской

В Тамбове отремонтируют улицу Мичуринскую, на участке от Советской до бульвара Энтузиастов. О том, что список ремонтируемых дорог пополнила одна из основных транспортных артерий города, написал в своём Телеграм-канале глава администрации Тамбова Максим Косенков.
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