В Тамбове отремонтируют участок улицы Мичуринской

В Тамбове отремонтируют улицу Мичуринскую, на участке от Советской до бульвара Энтузиастов. О том, что список ремонтируемых дорог пополнила одна из основных транспортных артерий города, написал в своём Телеграм-канале глава администрации Тамбова Максим Косенков.