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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррагер об «Арсенале»: «Лучшая команда мирового футбола, пожалуй. Отличная организация игры за линией мяча. Калафьори – лучший левый защитник в АПЛ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о победе «Арсенала» над « Астон Виллой » (1:0) в матче 2-го тура АПЛ .

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