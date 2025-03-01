Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 004 подписчика

«Ломились в открытую дверь»: Лукашенко рассказал, почему Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам

«Ломились в открытую дверь»: Лукашенко рассказал, почему Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам

БлокнотРУ Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным соглашение Украины и США по ископаемым и первым получил ответ, почему Россия готова предложить США взаимодействие в этой области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
igor kim
По данным МВФ, СССР являлся второй экономикой мира, занимая 12,1 % от мировой экономики.
Ответить
6 мин.
Владимир Фердман
№ Страна[a] ВВП, $млрд[b] 1 США 30337.2 2 Китай 19534.9 3 Германия 4921.6 4 Япония 4389.3 5 Индия 4272.0 6 Великобритания 3730.2 7 Франция 3283.4 8 Италия 2459.6 9 Канада 2330.3 10 Бразилия 2307.2 11 Россия 2195.7 12 Республика Корея 1947.1 13 Австралия 1881.1 14 Испания 1827.6 15 Мексика 1817.8 16 Индонезия 1492.6 17 Турция 1455.4
Ответить
1 мин.
Владимир Фердман
А сейчас на 11 месте
Ответить
24 сек.
наверх