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"Ваше слово, человек с ружьем". Грядет ли на Украине военный переворот?

"Ваше слово, человек с ружьем". Грядет ли на Украине военный переворот?

Желающих насильно сместить Зеленского становится все больше В последние дни зарубежные (а также российские) СМИ активно пишут о резко усилившихся внутриполитических противоречиях на Украине и возможности там уже третьего (за постсоветский период) государственного переворота.

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Комментарии
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Людмила Лобачева
А вы, друзья, как не садитесь....... не годитесь
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