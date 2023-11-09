"Ваше слово, человек с ружьем". Грядет ли на Украине военный переворот?

Желающих насильно сместить Зеленского становится все больше В последние дни зарубежные (а также российские) СМИ активно пишут о резко усилившихся внутриполитических противоречиях на Украине и возможности там уже третьего (за постсоветский период) государственного переворота.
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