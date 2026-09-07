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Кравцов: оценка за поведение не повлияет на успеваемость и аттестат

Кравцов: оценка за поведение не повлияет на успеваемость и аттестат

Оценка за поведение, которую в пилотном режиме вводят для учеников 2–8-х классов в российских школах, не будет учитываться при текущей успеваемости и промежуточной аттестации и не повлияет на аттестат.

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