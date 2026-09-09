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Происшествия

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Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Мордовия задержали курьера телефонных мошенников из Казани, причастного к хищению денег у саранской пенсионерки

2 августа в дежурную часть ОП№3 УМВД России по г.о. Саранск обратилась 76-летняя пенсионерка, которая сообщила о хищении у нее крупной суммы денежных средств.

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