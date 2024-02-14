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Российские войска добились окружения противника в укрепрайоне южнее Авдеевки и приближаются к 9-му кварталу

Российские войска добились окружения противника в укрепрайоне южнее Авдеевки и приближаются к 9-му кварталу

Из Авдеевки продолжают приходить позитивные новости. Помимо выхода российских подразделения к Индустриальному проспекту, о чём в утреннем материале сообщило «Военное обозрение», есть значительный успех ВС РФ и на другом участке Авдеевского направления.

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