В «краснодарское гетто» пришла проверка: СКР выясняет причины бедственного положения Музыкального микрорайона

В «краснодарское гетто» пришла проверка: СКР выясняет причины бедственного положения Музыкального микрорайонаСКР организовал проверку по обращению жителей Музыкального микрорайона Краснодара в адрес главы СК Александра Бастрыкина.
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