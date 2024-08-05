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Тренеры «Юты» работают с Лаури Маркканеном и Кейонте Джорджем в Финляндии

Здесь представители «Джаз» работают с игроками команды Лаури Маркканеном и Кейонте Джорджем. Финский форвард по ходу межсезонья-2024 часто упоминается в слухах по возможному обмену.

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