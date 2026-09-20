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Кукаринская школа Лежневского района открыта после капитального ремонта по национальному проекту

Кукаринская школа Лежневского района открыта после капитального ремонта по национальному проекту

Более 100 учеников 1-9 классов вновь сели за школьные парты в обновленных кабинетах Кукаринской школы Лежневского района после капитального ремонта по национальному проекту «Молодежь и дети».

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