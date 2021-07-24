«Стилет» побеждает дронов

Это не боевой корабль, скорее, концепт. Плавучий испытательный стенд, как его именуют в ВМС США. Платформа для испытания новых морских боевых приемов и технологий.
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