БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Стилет» побеждает дронов

«Стилет» побеждает дронов

Это не боевой корабль, скорее, концепт. Плавучий испытательный стенд, как его именуют в ВМС США. Платформа для испытания новых морских боевых приемов и технологий.

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