Бортников: НАТО стремится втянуть Молдавию в войну с РФ и Белоруссией

НАТО стремится втянуть Молдавию в военный конфликт с РФ и Белоруссией. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран СНГ заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.
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