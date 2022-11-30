Папа Римский расчехлился

Они сами все сделают… Никакой пропаганды или контрпропаганды не требуется… Источник фото: img-s-msn Просто дайте им возможность говорить, регулярно переводите все, что они говорят, на русский язык и публикуйте без комментариев, либо с кратким сухим объективным комментарием типа «сказано тем-то и тем-то там-то и там-то в связи с тем-то и тем-то»… И ничего больше делать не надо — их русофобия, врожденное чувство собственного превосходства (не основанное ни на чем), снисходительное презрение к другим народам и нациям, расизм и генетическая склонность к регулярной фашизации их общества сделают все за вас и для вас… На этот раз отличился Папа Римский… Понтифф раскрыл рот (в защиту несчастной мученической Украины, ага) и оттуда вылетело нечто, чем мог бы гордиться даже Адольф Алоизьевич.