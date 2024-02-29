Apple позволит пользователям самостоятельно ремонтировать MacBook Pro и iMac с проце...

Apple позволит пользователям самостоятельно ремонтировать MacBook Pro и iMac с процессорами M3Компания Apple расширила программу самостоятельного ремонта Self Service Repair, включив в неё ноутбуки MacBook Pro и компьютеры iMac на базе процессоров серии M3.
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