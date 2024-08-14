Горетцка останется в «Баварии». Хавбек хочет проявить себя при Компани

29-летний хавбек продолжит выступать за мюнхенский клуб вопреки слухам о его возможном уходе. Горетцка хочет проявить себя при новом главном тренере мюнхенского клуба Венсане Компани и считает, что ему по силам регулярно играть в стартовом составе, несмотря на то, что в недавнем товарищеском матче с «Тоттенхэмом» (3:2) он остался в запасе, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Abendzeitung.