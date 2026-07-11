В лесах Московской области 10 июля не зафиксировано возгораний

На территории гослесфонда Московской области 10 июля не было зафиксировано возгораний. По прогнозам, 11 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, а в Бородинском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — I класс.