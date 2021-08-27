Американский журналист призвал «стереть с лица земли» город в Афганистане

RT НА РУССКОМАмериканский журналист призвал «стереть с лица земли» город в АфганистанеАмериканский обозреватель и радиоведущий Тодд Старнс призвал уничтожить город в Афганистане после инцидента со взрывами.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ФактуровичПиндосы гибнут от дела рук своих. Запрещённые в России террористические организации - ИГИЛ и Талибан "возмужали" на деньги пиндосов. Что уж теперь на зеркало пенять с кривой рожей. Копали другому яму - теперь в неё и бухнулись.РоссиянинСМИ это оружие массового поражения, и поэтому журналистов надо судить как военных преступников.Комментировать
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