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Американский журналист призвал «стереть с лица земли» город в Афганистане

Американский журналист призвал «стереть с лица земли» город в Афганистане

Американский обозреватель и радиоведущий Тодд Старнс призвал уничтожить город в Афганистане после инцидента со взрывами.

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Дмитрий Фактурович
Пиндосы гибнут от дела рук своих. Запрещённые в России террористические организации - ИГИЛ и Талибан "возмужали" на деньги пиндосов. Что уж теперь на зеркало пенять с кривой рожей. Копали другому яму - теперь в неё и бухнулись.
Россиянин
СМИ это оружие массового поражения, и поэтому журналистов надо судить как военных преступников.

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