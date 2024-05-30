Офицеры военных следственных органов Следственного комитета России направили гуманитарную помощь в новые регионы

Сотрудники военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи и передаче ее населению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также военнослужащим, принимающим участие в проведении специальной военной операции.
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