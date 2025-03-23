Герой Российской Федерации Михаил Ефремов

Михаил Григорьевич Ефремов (27 февраля [11 марта] 1897, Таруса, Калужская область — 19 апреля 1942, деревня Жари, Вяземский район, Смоленская область) — командующий 33-й армией Западного фронта, генерал-лейтенант Красной Армии.
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