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Герой Российской Федерации Михаил Ефремов

Герой Российской Федерации Михаил Ефремов

﻿﻿Михаил Григорьевич Ефремов (27 февраля [11 марта] 1897, Таруса, Калужская область — 19 апреля 1942, деревня Жари, Вяземский район, Смоленская область) — командующий 33-й армией Западного фронта, генерал-лейтенант Красной Армии.

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