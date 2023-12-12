«В квартире 8 градусов тепла»: под Новосибирском почти неделю нет отопления в морозы

Несмотря на сообщение о ликвидации аварии в Линево, жители продолжают мерзнуть в своих квартирах. Накануне глава Искитимского района Новосибирской области Юрий Саблин в соцсети «ВКонтакте» отчитался о ликвидации коммунальной аварии в Линево.
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