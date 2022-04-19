Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО успешно сдали контрольную проверку по физической подготовке

Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО успешно сдали контрольную проверку по физической подготовке

К проверке уровня физической подготовленности привлекалось 100 процентов личного состава объединения, большинство военнослужащих которого оценены на оценки «хорошо» и «отлично».

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