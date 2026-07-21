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Регионы России

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США обещают мощный ответ на возможную эскалацию конфликта с Ираном

США обещают мощный ответ на возможную эскалацию конфликта с Ираном

В заявлении штаба центрального командования ВС Ирана подчеркнуто, что в случае перехода армии-агрессора к следующему этапу военной операции против Ирана, все интересы США и их союзников в регионе станут целью мощной атаки вооруженных сил Ирана.

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