Система ДЭГ не справилась с нагрузками и перешла в режим электронной очереди

Гражданам рекомендуют подождать несколько минут или проголосовать ночью Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не справилась с нагрузкой и предлагает "зайти позже" желающим отдать голос за одного из кандидатов в президенты России.
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