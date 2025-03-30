30,03,25 Орехов - Новоданиловка Боевые действия в районе Орехово Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ танка ВСУ на исходной позиции в Новоданиловке.
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30,03,25 Орехов - Новоданиловка Боевые действия в районе Орехово Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ танка ВСУ на исходной позиции в Новоданиловке.
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