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В Латвии запретят радио транслировать песни подсанкционных авторов

В Латвии запретят радио транслировать песни подсанкционных авторов

Сейм Латвии во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ, запрещающие радиостанциям транслировать музыкальные произведения, созданные авторами, в отношении которых действуют международные или национальные санкции.

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