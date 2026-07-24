В Латвии запретят радио транслировать песни подсанкционных авторов

Сейм Латвии во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ, запрещающие радиостанциям транслировать музыкальные произведения, созданные авторами, в отношении которых действуют международные или национальные санкции.
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