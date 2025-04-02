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Царьград

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Европейские физики построят новый коллайдер. Он станет мощнее большого адронного

Европейские физики построят новый коллайдер. Он станет мощнее большого адронного

Возможности нынешнего будут исчерпаны в 2041 году.Организация CERN, занимающаяся ядерными исследованиями в Европе, объявила, что технические препятствия для строительства Future Circular Collider, который станет крупнейшим в истории ускорителем частиц протяжённостью 91 км, отсутствуют.

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