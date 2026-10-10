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ИА Регнум

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Офицеров-нацистов ВСУ из числа идейных уничтожили в Сумской области

Офицеров-нацистов ВСУ из числа идейных уничтожили в Сумской области

Офицеры 105-й отдельной бригады теробороны из числа идейных нацистов ВСУ уничтожены в результате удара ВС России по пункту их дислокации в Сумской области.

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