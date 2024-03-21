Петербургский завод «Горэлтех» перешёл под контроль государства

У предприятия три производственные площадки и семь филиалов. Зарегистрированное в Северной столице ООО «Завод Горэлтех», производящее взрывозащищённое электрооборудование, перешло под контроль государства.
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