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Mirror: 36 учеников колумбийской школы госпитализированы после спиритического сеанса

Mirror: 36 учеников колумбийской школы госпитализированы после спиритического сеанса

Власти Сан-Франциско-де-Асис в Тимбики, Колумбия устанавливают обстоятельства происшествия со школьниками, более 30 детей были госпитализированы с судорогами и временной потерей зрения, после игр с доской для спиритического сеанса, сообщает Mirror.

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