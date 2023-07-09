Mirror: 36 учеников колумбийской школы госпитализированы после спиритического сеанса

Власти Сан-Франциско-де-Асис в Тимбики, Колумбия устанавливают обстоятельства происшествия со школьниками, более 30 детей были госпитализированы с судорогами и временной потерей зрения, после игр с доской для спиритического сеанса, сообщает Mirror.