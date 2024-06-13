Маск останется в Tesla — акционеры поддержали выплату ему гонорара в $56 млрд, но этим всё не кончитсяНа ежегодном собрании акционеров Tesla в Техасе, состоялось финальное голосование по предложению выплатить пакет вознаграждений генеральному директору компании Илону Маску (Elon Musk) на сумму $56 млрд, назначенный ему в 2018 году.
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