Маск останется в Tesla — акционеры поддержали выплату ему гонорара в $56 млрд, но этим всё не кончитсяНа ежегодном собрании акционеров Tesla в Техасе, состоялось финальное голосование по предложению выплатить пакет вознаграждений генеральному директору компании Илону Маску (Elon Musk) на сумму $56 млрд, назначенный ему в 2018 году.