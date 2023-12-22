Красивая россиянка показала новогодний косплей на Трисс из The Witcher 3. Есть фот...

Красивая россиянка показала новогодний косплей на Трисс из The Witcher 3. Есть фото для взрослыхРоссиянка Kalinka Fox, ранее закосплеившая Трисс Меригольд в наряде из The Witcher 3: Wild Hunt, показала ещё один косплей на рыжеволосую чародейку.