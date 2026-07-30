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КОНКАКАФ вслед за УЕФА поддержала идею бойкота турниров ФИФА в случае продажи прав на ЧМ частным инвесторам

КОНКАКАФ вслед за УЕФА поддержала идею бойкота турниров ФИФА в случае продажи прав на ЧМ частным инвесторам

Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) не поддержали идею президента ФИФА Джанни Инфантино привлечь частных инвесторов через продажу прав на чемпионат мира.

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