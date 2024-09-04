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Военное обозрение

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Астронавт НАСА: Размышляя из космоса о жизни на Земле, я понял, что мы живём во лжи

Астронавт НАСА: Размышляя из космоса о жизни на Земле, я понял, что мы живём во лжи

Астронавт НАСА Рональд Гаран рассказал, как меняются взгляды людей после полетов в космос и обозрения оттуда нашей планеты.

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