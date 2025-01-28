Баку официально высказал недоумение в связи с публикациями российских СМИ об авиакатастрофе лайнера AZAL под Актау

МИД Азербайджана официально высказал России свое недоумение в связи с некоторыми публикациями об авиакатастрофе 25 декабря лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау, появившимися в российских СМИ.
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