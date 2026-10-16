В пятницу, 16 октября, нападающий «Сатонса» Неймар опубликовал в социальных сетях пост, в котором сравнили старт сезона-2026/27 в исполнении 19-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с показателями бразильца в сезоне-2017/18, когда он выступал за «Пари Сен-Жермен».