1. Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу в финале US Open (7:5, 7:5). Это второй «Большой шлем» в сезоне и третий в карьере для белорусской теннисистки.
Соболенко выиграла US Open, тайфун сорвал матч России, Дзюба бузит в медиафутболе, первая победа СКА в сезоне, Усман Нурмагомедов победил Шаблия и другие новости
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Лена Мисько
С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами. Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», и основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову.
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5 час.
Лена Мисько
ПРОШЛА ЖЕРЕБЬЁВКА 1/4 ФИНАЛА ПУТИ РПЛ КУБКА РОССИИ Сегодня прошла жеребьёвка четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России сезона 2024/25. По итогам церемонии было определено, что команды группы А (в которой играет московский «Спартак») встретятся в четвертьфинале Пути РПЛ с командами группы В и станут хозяевами поля в первых матчах.
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5 час.
Лена Мисько
А вот и первый матч Александра Соболева за СКА
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4 час.
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