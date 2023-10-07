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Рукопись какой песни Высоцкого продали на аукционе?

Рукопись какой песни Высоцкого продали на аукционе?

5 октября прошли онлайн-торги, организованные аукционным домом «Литфонд». Одним из лотов которых стала рукопись песни Высоцкого.

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