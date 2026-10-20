Сначала планировалась аналитика, потом дискотека. Затем решили совместить(с) (под всеми видео прямые ссылки для тех, у кого не открывается)У меня в последнее время вышло несколько текстов, посвящённых постепенному, но стремительному (как говорил старина Хэмингуэй, «сначала постепенно, затем внезапно») расширению географии конфликтов и скатыванию в эскалационную воронку всё новых стран.