Сначала планировалась аналитика, потом дискотека. Затем решили совместить(с) (под всеми видео прямые ссылки для тех, у кого не открывается)У меня в последнее время вышло несколько текстов, посвящённых постепенному, но стремительному (как говорил старина Хэмингуэй, «сначала постепенно, затем внезапно») расширению географии конфликтов и скатыванию в эскалационную воронку всё новых стран.
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Браво, Александр! До чего славный ехиндос пропитал тему! Впрочем, как всегда, красиво.