Торговая война Трампа и Китая: три причины неизбежного провала

Дональд Трамп объявил торговую войну Китаю, однако эксперты считают ее неудачей. Financial Times выделяет три ключевые причины провала: ненадежность США, зависимость от госдолга и готовность Китая к экономическому противостоянию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии