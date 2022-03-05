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Минобороны РФ выложило видео уничтожения командно-наблюдательного пункта батальона «Айдар» дроном «Иноходец» в Донбассе

Минобороны РФ выложило видео уничтожения командно-наблюдательного пункта батальона «Айдар» дроном «Иноходец» в Донбассе

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение командно-наблюдательного пункта украинского батальона «Айдар» беспилотником «Иноходец» на территории Донбасса.

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