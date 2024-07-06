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Петербургский дневник

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Нутрициолог Панова рассказала, как избавиться от непереносимости молока

Нутрициолог Панова рассказала, как избавиться от непереносимости молока

Многие взрослые напрасно отказываются от употребления этого продукта, считает эксперт Нутрициолог Ольга Панова в интервью радио Sputnik объяснила, почему у некоторых взрослых людей организм плохо усваивает лактозу.

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