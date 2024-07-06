Нутрициолог Панова рассказала, как избавиться от непереносимости молока

Многие взрослые напрасно отказываются от употребления этого продукта, считает эксперт Нутрициолог Ольга Панова в интервью радио Sputnik объяснила, почему у некоторых взрослых людей организм плохо усваивает лактозу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии