ЦБ временно разрешил банкам сократить объем публикуемой отчетности из-за санкций

«Начиная с отчетности за февраль 2022 года банки не должны публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней», — говорится в объявлении регулятора.
«Начиная с отчетности за февраль 2022 года банки не должны публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней», — говорится в объявлении регулятора.
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