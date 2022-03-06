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ЦБ временно разрешил банкам сократить объем публикуемой отчетности из-за санкций

ЦБ временно разрешил банкам сократить объем публикуемой отчетности из-за санкций

«Начиная с отчетности за февраль 2022 года банки не должны публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней», — говорится в объявлении регулятора.

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