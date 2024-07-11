Полицейские задержали рецидивиста за кражу товаров из магазина в Алексине

В дежурную часть полиции обратился менеджер по безопасности одного из сетевых магазинов в Алексине и сообщил, что неизвестный разбил стекло входной двери, проник в магазин и похитил алкоголь, табачные изделия, продукты питания и средства личной гигиены.
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