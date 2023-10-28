Выигранное дело в Апелляционном суде: Андрей Доникэ будет зарегистрирован в избирательной гонке

Апелляционная палата Кишинева обязала Центральную избирательную комиссию (ЦИК) зарегистрировать Андрея Доникэ, лидера Общественно-политического движения «Speranța-Надежда», в качестве кандидата в мэры столицы, помимо мэра Кондриты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии