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Тайна переворота в Нигере. Почему эта страна для нас - как Сирия

Тайна переворота в Нигере. Почему эта страна для нас - как Сирия

Нет, все понятно. Нигер захотел сломать колониальный строй. Захотел получать за свой уран 218 долларов по коммерческой стоимости, а не 11, как все это время ему отдавали французы.

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