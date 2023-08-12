Тайна переворота в Нигере. Почему эта страна для нас - как Сирия

Нет, все понятно. Нигер захотел сломать колониальный строй. Захотел получать за свой уран 218 долларов по коммерческой стоимости, а не 11, как все это время ему отдавали французы.
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